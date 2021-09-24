Sadece bin 144 liraya emekli olun! Bu yolu seçen SGK’ya daha az para ödüyor! Pabuç eskitmeden 2 formülle maaş alabilirsiniz!

ESNAF MUAFLIĞI

Vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Evde üretim yapan kadınlar bu haktan yararlanıyor ve vergiden muaf oluyor. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilmesi lazım. Bu ürünlerin de sadece kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması gerekiyor.