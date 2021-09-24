Sadece bin 144 liraya emekli olun! Bu yolu seçen SGK'ya daha az para ödüyor! Pabuç eskitmeden 2 formülle maaş alabilirsiniz!
Binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Çoğu kadın iş hayatına atılmasa da aile bütçesine destekler sağlayabiliyor. El işi yapan, kendi ürettiği meyve sebzeleri işleyen, havlu, örtü, çarşaf ve çorap yapıp ailesini geçindiren kadınlar daha az prim ödeyerek sigortalı olma imkanı sağlayabiliyor. Sigortasını düzenli bir biçimde ödeyen kadınlar prim ve yaş şartını tamamladıktan sonra emeklilik hakkını elde ediyor. Yalnız bunun için sadece 2 yol var. Haberimizde konuyla ilgili gereken detayları açıkladık. İşte daha az para ödeyerek emekli olma yolları!
Sadece bin 144 liraya emekli olun! Bu yolu seçen SGK'ya daha az para ödüyor! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Çoğu hanım iş hayatına atılmasa da aile bütçesine destek sağlayabiliyor. El işi icra eden, kendi ürettiği meyve sebzeleri işleyen, havlu, örtü, çarşaf ve çorap yapmış olup ailesini geçindiren hanımlar daha azca prim ödeyerek sigortalı olma imkanı sağlayabiliyor. Sigortasını düzenli bir biçimde ödeyen hanımlar prim ve yaş şartını bitirdiktan sonrasında emeklilik hakkını elde ediyor.
Bir süre çalıştıktan sonra ailesiyle ve çocuğuyla ilgilenmek için işten ayrılan binlerce kadın var. Yine el işi yapan veya bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satan kadınlar oldukça fazla. Kadınlar bu işleri yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor, ancak sigortaları yok. Düzenlemeler bu şekilde faaliyette bulunan kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyor. Bunun da doğal sonucu sigorta.
ESNAF MUAFLIĞI
Vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Evde üretim yapan kadınlar bu haktan yararlanıyor ve vergiden muaf oluyor. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilmesi lazım. Bu ürünlerin de sadece kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması gerekiyor.
İNTERNETTEN SATIŞTA VERGİ YOK
1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı tanındı. Ayrı bir işyeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar 'esnaf muaflığı' kapsamına alındı.