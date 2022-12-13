Sadece başvuru yapmak yetiyor! Az önce belli oldu! 2.088,61 TL para dağıtılıyor!
Muhtaç aylığı isteğinde bulunan vatandaşlar müracaat formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü bildiren sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen ya da posta yolu ile göndererek müracaat yapılabilirler. 2022 senesinde muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 2.088,61 TL ödenmektedir.
13.12.2022 10:15 - Son Güncelleme: 13.12.2022 10:20
Son zamanlarda yardıma muhtaç kişilere yönelik yeni projeler artmış durumda. Bu anlamda Vakıflar Genel Müdürlüğünce yardıma muhtaç her kişiye 2.088,61 TL para yardımı uygulanacağı açıklandı. Bu yardımları alabilmek için ise bazı şartlarız yerine getirmeniz gerekiyor. O detayları da takvim.com.tr'de sizler için verdik.