Sadece başvuru yapmak yetiyor! Az önce belli oldu! 2.088,61 TL para dağıtılıyor!

Son zamanlarda yardıma muhtaç kişilere yönelik yeni projeler artmış durumda. Bu anlamda Vakıflar Genel Müdürlüğünce yardıma muhtaç her kişiye 2.088,61 TL para yardımı uygulanacağı açıklandı. Bu yardımları alabilmek için ise bazı şartlarız yerine getirmeniz gerekiyor. O detayları da takvim.com.tr'de sizler için verdik.