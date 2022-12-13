13-16 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! BİM yılbaşı kataloğunu yayımladı! Yılbaşı süsleri, çam ağacı, yılbaşı sepeti...
BİM'de çılgın indirimler başladı! Yeni fiyat listesini görüntülemek isteyenlere duyuru geldi. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? Yılbaşında kutlama yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlere akın etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da BİM marketlerinde yılbaşına özel indirimler uygulandı. Vatandaşlar BİM marketlerine gittiğinde yılbaşı özel indirimleriyle karşılaşacak. İşte BİM yılbaşı aktüel ürünler kataloğı FİYAT LİSTESİ 2022...
13.12.2022 12:25 - Son Güncelleme: 13.12.2022 12:25
BİM bomba gibi bıraktı! Aktüel ürünler kataloğu göz kamaştırıyor! BİM'de bu hafta yılbaşı indirimi başladı. Yılbaşı süsleri isteyenler buraya koşsun! Yeni yılın gelmesiyle birlikte zincir marketler de harekete geçti. Bu kapsamda BİM marketlerinde yılbaşına özel indirimler uygulandı. 13-16 Aralık 2022 tarihlerinde tüm BİM zincir marketlerinde yılbaşı için süsler satılacak. Vatandaşlar istediği BİM marketine gidip hemen alabilir! İşte BİM yılbaşı kataloğu tam listesi...
👉BİM YILBAŞI KATALOĞU 2022!
BİM'de bu hafta yılbaşı süsleri yer alıyor. Çam ağacı, yılbaşı sepeti ise katalogda yer almıyor. Yeni katalog yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir. Yılbaşı süslerinin yer aldığı katalog ise şöyle;