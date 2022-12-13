13-16 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! BİM yılbaşı kataloğunu yayımladı! Yılbaşı süsleri, çam ağacı, yılbaşı sepeti...

BİM bomba gibi bıraktı! Aktüel ürünler kataloğu göz kamaştırıyor! BİM'de bu hafta yılbaşı indirimi başladı. Yılbaşı süsleri isteyenler buraya koşsun! Yeni yılın gelmesiyle birlikte zincir marketler de harekete geçti. Bu kapsamda BİM marketlerinde yılbaşına özel indirimler uygulandı. 13-16 Aralık 2022 tarihlerinde tüm BİM zincir marketlerinde yılbaşı için süsler satılacak. Vatandaşlar istediği BİM marketine gidip hemen alabilir! İşte BİM yılbaşı kataloğu tam listesi...