Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1 Ocak zammında %84 FARK kesinleşiyor! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...
Emekli maaş zammı 2022 yılına kısa bir süre kala milyonların gündeminde yer edinmeye başladı. 2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca yeni yılda yapılacak zam oranını merak etmeye ve yapılan son açıklamaları incelemeye başladı. Zamlar 2022'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. Bu oran 2023 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre artacak. Peki, Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplamalar!
13.12.2022 09:33 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:33
1 Ocak 2023 zammı için nefesler tutuldu. Emekliler ve memurlar ne kadar maaş alacaklarını merak edip araştırıyor. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde emekli memur zammının belirlenmesinde son viraja girildi. Kasım ayı enflayson oranının açıklanmasının ardından geriye sadece 1 veri kaldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler!