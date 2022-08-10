Cep harçlığı dönemi başladı! İŞKUR eğitimlerine katılanlara 6.981 TL ödüyor! 15-40 yaş arası günlük 232,71 TL! E-Şube'den kolay başvuru

İŞKUR'un düzenlediği programlarla katılımcılara günlük 232,71 TL'ye kadar cep harçlığı ödeniyor. En fazla 9 ay program aracılığı ile ücret alabilen katılımcılar kurs kapsamında meslek ve iş de edilebiliyor. İŞKUR eğitim programlarından yararlanabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. İşte detaylar...