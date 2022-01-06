Saat ücretlerine yüzde 10'a ek olarak seyyanen zam ve 400 lira erzak çeki... 2022'de işçi maaşları arttı! İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam müjdesi!

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor. 2022 yılına girilmesiyle zam haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni yılda işçi maaşlarına da zam yapıldı. 2022 asgari ücret, memur ve emekli maaş oranlarının belli olmasını ardından gözler işçi maaşlarına yapılacak zamdaydı. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden yeni rakam geldi. Anlaşmaya varılması sonucu işçi maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapılması kararlaştırıldı. Sözleşmeyle birlikte çalışma saati ücretleri ve sosyal haklar da artış kararına varıldı. İşte detaylar...