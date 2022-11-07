Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler LİSTESİ! Fiyatı 14 TL'ye düştü! Et-süt ürünleri, meyve...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler LİSTESİ haberimizde yer alıyor. Zincir marketlerinin 1 Kasım'da başlayan indirimli ürünleri satılmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenmek istiyor. Yeni haftaya birbirinden çeşitli fırsatlar sunuldu. Tarım Kredi Market kataloğunda yapılan yeni indirimlerinin ortaya çıkmasıyla tüm listeye haberimizde derledik. İşte indirimli ürünler LİSTESİ!
07.11.2022 13:59 - Son Güncelleme: 07.11.2022 13:59
Tarım Kredi Marketlerinin aktüel ürünler kataloğu yayımda! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta Tarım Kredi Marketlerinde 15 Kasım 2022 tarihine kadar geçerli indirimler uygulandı Meyve, et ürünlerinde dev indirim yapıldı. 400 gr dana kuzu 47.90'a düştü. 800 gr üzüm pekmezi 37.90'dan satılıyor. 1 litrelik yağlı süt de 14.50'den raflardaki yerini aldı. İşte Kasım 2022 Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler tam LİSTESİ!