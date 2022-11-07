Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler LİSTESİ! Fiyatı 14 TL'ye düştü! Et-süt ürünleri, meyve...

Tarım Kredi Marketlerinin aktüel ürünler kataloğu yayımda! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta Tarım Kredi Marketlerinde 15 Kasım 2022 tarihine kadar geçerli indirimler uygulandı Meyve, et ürünlerinde dev indirim yapıldı. 400 gr dana kuzu 47.90'a düştü. 800 gr üzüm pekmezi 37.90'dan satılıyor. 1 litrelik yağlı süt de 14.50'den raflardaki yerini aldı. İşte Kasım 2022 Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler tam LİSTESİ!