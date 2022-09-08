Rüya değil, gerçek! SGK'dan 240 BİN LİRA faizsiz konut kredisi! %0 faizle 2+1, 3+1 daireler 1.500 TL taksitle!
SGK'lılara faizsiz konut müjdesi! Konut fiyatlarındaki artış ve fahiş kiralar nedeniyle faizsiz kredi haberleri ev almayı planlayanlar tarafından takip ediliyor. Devlet barınma, eşya yardımı, kira desteği verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu da 240 bin liranın üzerinde faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. SGK faizsiz konut kredisiyle ilgili tüm detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. İşte konu hakkında detaylar...
Konut fiyatlarındaki artış ve fahiş kiralar nedeniyle faizsiz kredi haberleri ev almayı planlayanlar tarafından takip ediliyor. Devlet barınma, eşya yardımı, kira desteği verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu da 240 bin liranın üzerinde faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. İşte SGK sıfır faizli kredi detayları ve konu hakkında merak edilenler...
SGK faizsiz konut kredisiyle ilgili tüm detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor. Buna göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor.
FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
-5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların,
-Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
-Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
-Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
-İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
-684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz gazilerinin faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
SGK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.