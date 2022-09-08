Rüya değil, gerçek! SGK’dan 240 BİN LİRA faizsiz konut kredisi! %0 faizle 2+1, 3+1 daireler 1.500 TL taksitle!

SGK faizsiz konut kredisiyle ilgili tüm detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor. Buna göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI!