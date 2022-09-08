8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!
TMO market indirimli ürünler listesi merakla takip ediliyor. 8 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak indirimleri ve fiyat listesini sizler için derledik. İşte TMO market indirimli ürünler....
08.09.2022 09:10 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:10
TMO market tarafından paylaşılan indirimli ürünler büyük ilgi gördü. Aylık ve haftalık alışverişe çıkacak olanlar hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Peki, TMO indirimli ürünler neler? TMO 8 Eylül indirimli ürünler neler? İşte konu hakkında merak edilenler...