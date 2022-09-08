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Haberler Ekonomi 8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

TMO market indirimli ürünler listesi merakla takip ediliyor. 8 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak indirimleri ve fiyat listesini sizler için derledik. İşte TMO market indirimli ürünler....

takvim.com.tr
08.09.2022 09:10 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:10
8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

TMO market tarafından paylaşılan indirimli ürünler büyük ilgi gördü. Aylık ve haftalık alışverişe çıkacak olanlar hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Peki, TMO indirimli ürünler neler? TMO 8 Eylül indirimli ürünler neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 16.75 Türk lirası
Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 15.75 Türk lirası
Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr: 30.00 Türk lirası

8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 50.00 Türk lirası
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 47.00 Türk lirası
Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 41.00 Türk lirası

8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

Fındık Ezmesi 320 Gr: 28.00 Türk lirası
Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 220.00 Türk lirası
Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 28.00 Türk lirası

8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 25.00 Türk lirası
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 15.00 Türk lirası
Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 71.25 Türk lirası

8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt: 135.00 Türk lirası
Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 83.75 Türk lirası
Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 63.75 Türk lirası

8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 66.25 Türk lirası
Nohut İri tane 2 Kg: 25.50 Türk lirası
Nohut Çok İri tane 2 Kg: 28.00 Türk lirası
Kırmızı Mercimek 1 Kg: 17.50 Türk lirası

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