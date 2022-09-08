8 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi... TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek!

TMO market tarafından paylaşılan indirimli ürünler büyük ilgi gördü. Aylık ve haftalık alışverişe çıkacak olanlar hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Peki, TMO indirimli ürünler neler? TMO 8 Eylül indirimli ürünler neler? İşte konu hakkında merak edilenler...