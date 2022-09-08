Ocak 2023 maaşları kalem kalem hesaplandı! Asgari ücrete 7.500 TL, Emekliye 5.432 TL, Memura 10.644 TL ZAM! 6 aylık enflasyon zammı + %8 ek ödeme...
Ocak 2023 Asgari ücret, memur ve emekliler kaç TL maaş alacak? Sorusu son günlerde sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son açıklama da vatandaşları heyecanlandırdı. Erdoğan, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." dedi. Peki, Ocak'ta asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş zammı alacak? İşte hesaplamalar...
08.09.2022 09:49 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:49
Ocak 2023'te maaşlar konusunda büyük artışlar yaşanacak. Çalışan ve emeklileri ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. Emekli, memur ve asgari ücrete ne kadar zam geleceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Yıl sonunda toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alacak olan memur ve memur emeklileriyle, enflasyon farkına göre zam alacak SGK ve Bağkur emeklilerinin yanında asgari ücrete gelecek zam da merak edilmeye başlandı. İşte 2023 Ocak ayı tüm maaş hesaplamaları haberimizde!
İki aylık veriye bakıldığında kümülatif toplamıyla birlikte yüzde 3,86'lık SGK ve Bağkur emeklileri için enflasyon farkı oluştu.