Ocak 2023 maaşları kalem kalem hesaplandı! Asgari ücrete 7.500 TL, Emekliye 5.432 TL, Memura 10.644 TL ZAM! 6 aylık enflasyon zammı + %8 ek ödeme...

Ocak 2023'te maaşlar konusunda büyük artışlar yaşanacak. Çalışan ve emeklileri ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. Emekli, memur ve asgari ücrete ne kadar zam geleceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Yıl sonunda toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alacak olan memur ve memur emeklileriyle, enflasyon farkına göre zam alacak SGK ve Bağkur emeklilerinin yanında asgari ücrete gelecek zam da merak edilmeye başlandı. İşte 2023 Ocak ayı tüm maaş hesaplamaları haberimizde!