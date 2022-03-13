Rusya'nın en zengini Vladimir Potanin'den Putin'e sert yaptırım uyarısı! İşte Rus oligarklar
Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesinin ardından Avrupa'dan Rus oligarklar yaptırım listesine alınmıştı. Yaptırımlar nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğrayan isimlerden biri de Rusya'nın en zengin iş insanı Vladimir Potanin. Potanin, Batı yaptırımlarına kendi yaptırımlarıyla karşılık vermeye çalışan Kremlin'i uyardı.
Metal devi Norilsk Nickel'in (NILSY) başkanı ve en büyük hissedarı Vladimir Potanin, Rusya'nın kapıyı Batılı şirketlere ve yatırımcılara kapatması halinde 1917 devriminin çalkantılı günlerine dönme riskini taşıdığını vurguladı. Potanin, Rus hükümetini varlıklara el konulması konusunda son derece dikkatli davranmaya çağırdı.
SERVETİNİN DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ
Rusya'nın en zengin milyarderi Potanin, Bloomberg'e göre, Norilsk Nickel'deki hisselerin düşmesiyle bu yıl servetinin yaklaşık dörtte birini kaybetmesine rağmen hala yaklaşık 22,5 milyar dolar değerinde bir servete sahip. Şirketin hisseleri Londra borsasında yüzde 90'dan fazla değer kaybetti.
'GERİ DÖNECEKLER'
Norilsk Nickel'de yayınlanan bir mesajda, "İlk olarak, böylesi bir adımın sonuçlarını onlarca yıl yaşayacağız. İkincisi, birçok şirketin Rusya'daki operasyonlarını askıya alma kararı, diyebilirim ki, doğası gereği biraz duygusal. Bu karar uluslararası kamuoyunun daha önce benzeri görülmemiş baskısı sonucunda alınmış olabilir. Yani büyük olasılıkla bu şirketler geri dönecek" dedi.
DÜNYACA ÜNLÜ BANKALAR DA AYRILIYOR
Düzinelerce Amerikan, Avrupa ve Japon şirketi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak son iki hafta içinde ortak girişimler, fabrikalar, mağazalar, ofisler ve diğer varlıkları terk etti. Bu şirketlere Perşembe günü, krizin patlak verdiği Şubat ayından bu yana Rusya'dan tamamen ayrılacaklarını açıklayan ilk büyük Batılı bankalar olan Goldman Sachs ve JPMorgan katıldı.