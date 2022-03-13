Rusya’nın en zengini Vladimir Potanin’den Putin’e sert yaptırım uyarısı! İşte Rus oligarklar

DÜNYACA ÜNLÜ BANKALAR DA AYRILIYOR

Düzinelerce Amerikan, Avrupa ve Japon şirketi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak son iki hafta içinde ortak girişimler, fabrikalar, mağazalar, ofisler ve diğer varlıkları terk etti. Bu şirketlere Perşembe günü, krizin patlak verdiği Şubat ayından bu yana Rusya'dan tamamen ayrılacaklarını açıklayan ilk büyük Batılı bankalar olan Goldman Sachs ve JPMorgan katıldı.