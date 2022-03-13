Ne altın ne dolar! Ukrayna - Rusya savaşında en çok o prim yaptı! ‘Emtia’ balon mu yatırım fırsatı mı?
Rusya Ukrayna savaşı sadece iki ülkeyi değil tüm ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Gerek ABD ve Avrupa'dan gelen yaptırımlar gerekse Rusya'nın karşı hamleleri global ölçekte emtiaların arz ve ticaretini ciddi boyutta engelleyecek. Önce pandemi ardından artan enflasyon ve şimdi de Ukrayna'daki savaş. Yaşananlar emtialarda olağandışı fiyat artışını körükler nitelikte. Son bir ay içerisinde emtia fiyatlarında yukarı yönlü yüksek oynaklıklar yaşandı. Buğday yüzde 34, mısır yüzde 16,58 değer kazandı. Nikel yüzde 104 prim yaptı. Benzin yüzde 18,65 ve ham petrol yüzde 16,93 yükseldi. Mevcut jeopolitik endişeler ve ardından gelmesi beklenen ekonomik sonuçlar emtialarda yükselişi tetikliyor. Peki bu yükseliş nereye kadar sürecek? 'Emtia' balon mu yatırım fırsatı mı?
Ukrayna'daki savaş sadece bölge ülkelerine değil global ölçekte bir etkiye yol açıyor. Pandemi sonrası yükselen enflasyonla başa çıkmaya çalışan ülkeler bu defa Ukrayna'daki savaşın etkilerinden korunmaya odaklandı. Rusya'ya karşı sıcak çatışmadan kaçınan ABD ve Avrupa ülkeleri çözümü ekonomik yaptırımlarda arıyor. Ancak bu defa Rusya'nın karşı kısıtlama ve yaptırımları geldi. Karşılıklı hamleler global ölçekte emtiaların arz ve ticaretini ciddi boyutta engelleyecek. Piyasadaki talebe rağmen azalan emtia miktarının fiyatındaki artışın ivme kazanması için yeterli koşullar mevcut.
Önce pandemi ardından artan enflasyon ve şimdi de Ukrayna'daki savaş. Yaşananlar emtialarda olağandışı fiyat artışını körükler nitelikte. Son bir ay içerisinde emtia fiyatlarında yukarı yönlü yüksek oynaklıklar yaşandı. Buğday yüzde 34, mısır yüzde 16,58 değer kazandı. Nikel yüzde 104 prim yaptı. Benzin yüzde 18,65 ve ham petrol yüzde 16,93 yükseldi. Mevcut jeopolitik endişeler ve ardından gelmesi beklenen ekonomik sonuçlar emtialarda yükselişi tetikliyor.
Rusya ve Ukrayna, tahıl, petrol, gaz ve metallerin ana ihracatçıları. Savaş bu emtiaların piyasalardaki arzını azaltırken ileriye dönük endişeleri artırıyor. Kaygılar öylesine yüksek ki Dolar Endeksi'nin Mayıs 2020'nin en yüksek seviyelerinde kalmasına rağmen altının rallisi geldi. Yaklaşan bir ABD resesyonuna ilişkin artan kaygılar yatırımcıları altına yönlendiriyor.
EMTİALAR NEDEN ÖNEMLİ?
Emtia, ticarette kullanılan ve aynı türden diğer mallarla değiştirilebilen temel bir maldır. Çoğunlukla da diğer mal veya hizmetlerin üretiminde girdi olarak kullanılır. Geleneksel emtia örnekleri arasında tahıl, altın, petrol ve doğal gaz bulunsa da bu kalemlerle sınırlanmayacak çeşitliliktedir.
NEDEN TALEP EDİLİR?
Emtialar enflasyona karşı korunmada önemli bir enstrüman olarak görülür. Enflasyonun arttığı süreçlerde korunmak için emtialar önemli araçlar olarak öne çıkar. Neticede gereksinimlerle alakalı mal ve hizmetlerin verilebilmesi emtiaların varlığına bağlıdır. Emtia fiyatları ise genellikle enflasyonla birlikte yükseldiğinden, diğer yatırım araçlarının değer kaybetme riskine karşı enflasyonist ortamlarda daha güvenli bir liman olmaktadır. Emtia fiyatları nihai olarak arz ve talebe göre belirlenir. Sonuçta yatırımcılar, enflasyonun yükselmesini bekliyorsa emtiaları enflasyondan korunma amacıyla satın alabilirler.