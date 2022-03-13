Ne altın ne dolar! Ukrayna - Rusya savaşında en çok o prim yaptı! ‘Emtia’ balon mu yatırım fırsatı mı?

Rusya ve Ukrayna, tahıl, petrol, gaz ve metallerin ana ihracatçıları. Savaş bu emtiaların piyasalardaki arzını azaltırken ileriye dönük endişeleri artırıyor. Kaygılar öylesine yüksek ki Dolar Endeksi'nin Mayıs 2020'nin en yüksek seviyelerinde kalmasına rağmen altının rallisi geldi. Yaklaşan bir ABD resesyonuna ilişkin artan kaygılar yatırımcıları altına yönlendiriyor.

EMTİALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Emtia, ticarette kullanılan ve aynı türden diğer mallarla değiştirilebilen temel bir maldır. Çoğunlukla da diğer mal veya hizmetlerin üretiminde girdi olarak kullanılır. Geleneksel emtia örnekleri arasında tahıl, altın, petrol ve doğal gaz bulunsa da bu kalemlerle sınırlanmayacak çeşitliliktedir.