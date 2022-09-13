5.500 - 7.437 TL maaş verilecek! İŞKUR 18-45 yaş arası Bekçi, Temizlik ve silahlı-silahsız Güvenlik görevlisi alıyor

İŞKUR Eylül ayında harekete geçti. Her yıl yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan iş kurumu bu yıl da ilan sayısını çoğalttı. İlkokul mezunu olan işe giriyor. En az 5.500 TL maaş veriliyor. Bekçi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli alınıyor. Ocak ayında asgari ücretin 7.437 TL olacağı tahmin ediliyor. İŞKUR'un da maaşları asgari ücret kadar verdiği biliniyor. 18-45 yaş arası herkes başvuru yapabilecek. Diplomanızın olması yeterli! İŞKUR ile özel ve kamuda iş bulmanız çok kolay. İşte İŞKUR güncel iş ilanları...