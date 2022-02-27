Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...

NE KADAR SÜRER?

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgalin sınırlı kalması ve bir hafta içerisinde sıcak gündemden düşmesi bekleniyor. Kuşkusuz artçıları devam edecektir. Bununla birlikte piyasalar jeopolitik riskleri daha sakin karşılayacak bir zeminin oluşması bekleniyor.