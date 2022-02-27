Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...
Rusya'nın Ukrayna'da savaş açtığı perşembe günü küresel piyasalarda adeta deprem etkisi yaşandı. Saldırının ikinci gününde ise piyasalar biraz toparlandı. Piyasaların risk algısı hızla değişirken; dolar, euro, altın, petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık sürüyor. Peki piyasalardaki dalgalanma ne kadar sürecek? İşte detaylar...
27.02.2022 08:18 - Son Güncelleme: 27.02.2022 08:19
Milliyet'in haberine göre Rus askerinin Ukrayna topraklarına girdiği gün BIST 100 Endeksi yüzde 8.16 geriledi. Başkenti Kiev'in etrafının çevrildiği cuma günü ise endeks yüzde 5.46 oranında yükselirken haftayı 1.952 puandan kapattı. Son gün çıkışıyla endeksin haftalık kaybı yüzde 3.94 oldu.
Dalgalanma sadece borsalarda değil emtia fiyatlarında da gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara kadar çıkarken sonrasında 98.1 dolara geriledi. Gram altın 936 TL'ye kadar yükseldi. Ardından 845 TL'ye çekildi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi yatırımcının risk algısında gelgitlere yol açtı.