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Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'da savaş açtığı perşembe günü küresel piyasalarda adeta deprem etkisi yaşandı. Saldırının ikinci gününde ise piyasalar biraz toparlandı. Piyasaların risk algısı hızla değişirken; dolar, euro, altın, petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık sürüyor. Peki piyasalardaki dalgalanma ne kadar sürecek? İşte detaylar...

27.02.2022 08:18 - Son Güncelleme: 27.02.2022 08:19
Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...

Piyasalarda oynaklıkların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizle birlikte gerilim hızlı tırmansa da değişimler de aynı hızda yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...

Milliyet'in haberine göre Rus askerinin Ukrayna topraklarına girdiği gün BIST 100 Endeksi yüzde 8.16 geriledi. Başkenti Kiev'in etrafının çevrildiği cuma günü ise endeks yüzde 5.46 oranında yükselirken haftayı 1.952 puandan kapattı. Son gün çıkışıyla endeksin haftalık kaybı yüzde 3.94 oldu.

Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...

Dalgalanma sadece borsalarda değil emtia fiyatlarında da gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara kadar çıkarken sonrasında 98.1 dolara geriledi. Gram altın 936 TL'ye kadar yükseldi. Ardından 845 TL'ye çekildi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi yatırımcının risk algısında gelgitlere yol açtı.

Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...

NE KADAR SÜRER?
Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgalin sınırlı kalması ve bir hafta içerisinde sıcak gündemden düşmesi bekleniyor. Kuşkusuz artçıları devam edecektir. Bununla birlikte piyasalar jeopolitik riskleri daha sakin karşılayacak bir zeminin oluşması bekleniyor.

Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları da vurdu! Dalgalanma ne kadar sürecek? Altın, dolar, euro ve petrol fiyatları...

NELER YAŞANIR?
1- Putin'in ana hedeflerinden biri Batı'ya yönelmiş bir Ukrayna yönetimi yerine Rusya yanlısı bir yönetimin iş başına gelmesi.

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