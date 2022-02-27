EYT'liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...
Eksik primler düzeliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da primi eksik olanlar için alternatifli borçlanma formülleri getiriliyor: Böylece primi tamamlayan emekli olabilecek.
27.02.2022 06:56 - Son Güncelleme: 27.02.2022 06:56
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam çalışması yapılmasıyla kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartacak.
Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecek.