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Haberler Ekonomi EYT'liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

EYT'liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Eksik primler düzeliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da primi eksik olanlar için alternatifli borçlanma formülleri getiriliyor: Böylece primi tamamlayan emekli olabilecek.

27.02.2022 06:56 - Son Güncelleme: 27.02.2022 06:56
EYT’liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam çalışması yapılmasıyla kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartacak.

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EYT’liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Ardından da emeklilik şartları belirlenecek.

EYT’liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Bu arada EYT'liler arasında primi eksik olanlar da bulunuyor.

EYT’liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecek.

EYT’liye borçlanma hakkı! Gün eksiği olanlar nasıl borçlanacak? Kısmi emeklilik nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Bu durumda kadınlar doğum borçlanması ile 2.160 gün yani 6 yıllık prim kazanabiliyor.

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