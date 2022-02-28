Emekli ikramiyelerinde asgari ücret ayarı! 2 bin 53 lira avantaj! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun hesabına 2 kez yatacak!

Tüm emeklilerin gözü kulağı emekli ikramiyelerinde. Tüm emekliler ikramiyelerde artış beklerken, tutar için asgari ücret formülü konuşulmaya başlandı. Bu förmüle göre 2 bayramda emeklilere toplamda 4 bin 253 TL verilecek. Böylece emekliler yıllık 2 bin 53 lira avantaj sağlayacak. Bilindiği üzere emekliler bu yılın ilk zammını Ocak ayında gördü. SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 25.47, memur emeklilerine de yüzde 30.95 zam yansıtıldı. İkramiyedeki artıştan dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında yararlanmış olacak. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!