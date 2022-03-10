Borcu olanlar için PTT harekete geçti! 80 bin liraya kadar anında borç kapatma kredisi verilecek! Bayram havası esti!
Türkiye'de sayıları 13 milyonu geride bıraktığımız emekliler her geride bıraktığımız gün borçlarını ödemekte zorlanıyor. Artan masraflarına karşı banka kredilerini ve kredi kartlarını tüketimine ağırlık veren çoğu vatandaş ise borçlarını ödemek amacıyla yeterli nakit desteğini bulamıyor. Bu bireylerin yardımına ise PTT koştu! Emeklilerin bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarının tekrardan yapılandırılacak rahatlıkla ödenmesi amacıyla makul krediler verilecek. İşte emekliyi banka borcundan kurtaracak borç kapatma kredileri
Emeklinin artan banka borçlarının kapatılması için PTT harekete geçti. Uygun geri ödeme seçenekleri ile sunulacak krediler kapsamında başka bankalara olan borçları için tüm emeklilerin yapılandırma olanaklarından yararlanması sağlanıyor. Üstelik rahat bir geri ödeme planı ile sunulacak borç kapatma desteği PTT güvencesi ile tüm emekliler için kullanılabilir hale getirildi.
Düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme planı ile kullanılabilecek kredi, 36 ay vade ile yeniden taksitlendirilebilecek. Emeklinin mevcut tüm kredi kartı, kredi ve kredili mevduat hesabı borçlarının kapatılması için destek verilmesi hedefleniyor.
Emekli maaşınızı aldığınız bankadaki mevcut ilgili borçlarınız için 36 vadede rahatça ödemek için bu borçları PTT – Aktif Bank ile tek çatı altında birleştirerek yeni oranlar üzerinden ödemeniz mümkündür. Ayrıca emekli maaşını PTT'ye taşıyan emekliler ise N Kolay Emekli Kredisi ile en uygun faiz oranlarından yararlanabilecek.