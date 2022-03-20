Başvurular İŞKUR'a! KPSS şartsız en az ilkokul mezunu... Sağlık Bakanlığı'na 4032 temizlik personeli, 1452 silahsız güvenlik görevlisi alınacak!
Sağlık Bakanlığı personel alımları devam ediyor. 2022 yılında bakanlık bünyesindeki kurumlara toplamda 10 bin srürekli personel ve 10 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak. 10 bin sürekli personel alımlarının 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. 10 bin sözleşmeli personel alımlarının da 4 bin 32'si temizlik görevlisi, 1. 452'si güvenlik görevlisi (silahsız), 1. 844'ü ise klinik destek elemanından (hastane) oluşacak. Peki temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Başvuruları İŞKUR'dan yapılan alımlara ilişkin tüm detaylar haberimizde...
İş arayanlara müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı bünyesine 4032 temizlik görevlisi, 1452 güvenlik görevlisi (silahsız) alımı yapıyor. Başvuruları geçtiğimiz hafta başladı. Adaylarda KPSS puanına bakılmayacak. 18 yaşını dolduran kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyor. İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvurularda en az İlkokul mezunu adayların başvuruları kabul edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru ekranı...
Sağlık Bakanlığı 20 bin persone ve işçi alımı için başvuru süreci başladı. Öncelikle şunu belirtelim personel alımı başvuruları ÖSYM üzerinden, İşçi alımı başvuruları ise İŞKUR esube.iskur.gov.tr sayfası üzerinden yapılıyor. İşçi alımı için en geniş kontenjan 4032 ile temizlik görevlisine ayrıldı. Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuruları için haberimizin devamını okuyunuz.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
"Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000."