Başvurular İŞKUR'a! KPSS şartsız en az ilkokul mezunu... Sağlık Bakanlığı'na 4032 temizlik personeli, 1452 silahsız güvenlik görevlisi alınacak!

Sağlık Bakanlığı 20 bin persone ve işçi alımı için başvuru süreci başladı. Öncelikle şunu belirtelim personel alımı başvuruları ÖSYM üzerinden, İşçi alımı başvuruları ise İŞKUR esube.iskur.gov.tr sayfası üzerinden yapılıyor. İşçi alımı için en geniş kontenjan 4032 ile temizlik görevlisine ayrıldı. Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuruları için haberimizin devamını okuyunuz.