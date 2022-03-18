Şubeye gitmeden 10.000 ve 15.000 TL anında hesapta! 1 lira para ödemeden masrafsız ihtiyaç krediniz 3 dakikada hesabınızda!

Akbank ve QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlara masrafsız krediler verilecek. Üstelik bu kredilerde banka şubelerine gitmek zorunda kalmadan işlem yapılması mümkün hale getirildi. Düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların özellikle düşük miktarda ihtiyaçlarını kolayca karşılaması hedefleniyor.