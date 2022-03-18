Şubeye gitmeden 10.000 ve 15.000 TL anında hesapta! 1 lira para ödemeden masrafsız ihtiyaç krediniz 3 dakikada hesabınızda!
Bankalar nakit gereksinimi çoğalan kişilerin rahatlıkla tüketici kredilerinden yararlanmaları amacıyla masrafları ortadan kaldırdı. Dijital dönüşüm politikalarına son senelerde ağırlık veren bankalar aynı vakitte şubesiz/dijital bankacılık hizmetlerinin de avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Şubeye bile gitmek mecburiyetinde kalmadan makul faiz oranları ile Akbank ve Enpara üzerinden masrafsız tüketici kredisi kullanabilirsiniz. Avantajlı oranlardan yararlanarak acil nakit gereksinimlerine çözüm bulmak isteyenlere en makul geri ödeme seçenekleri de sunulmaya devam ediyor. İşte 2022'nin en makul masrafsız tüketici kredileri
Akbank ve QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlara masrafsız krediler verilecek. Üstelik bu kredilerde banka şubelerine gitmek zorunda kalmadan işlem yapılması mümkün hale getirildi. Düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların özellikle düşük miktarda ihtiyaçlarını kolayca karşılaması hedefleniyor.
Masrafsız Yüzde 0,99 Faizle İhtiyaç Kredisi!
Akbank Mobil'den hemen başvuranlara özel Masrafsız Hoş Geldin Kredisi verilecek. Sadece dijital kanallar üzerinden yapılacak başvurular sonucu ilgililerin hesaplarına aktarılacak kredi, %0,99 faiz oranları ile en uygun ihtiyaç kredileri arasında yerini almayı başardı.
10.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyenlerin Akbank Mobil'den ve internet üzerinden tamamlanacak başvuruları sonrasında krediyi kullanması sağlanacak.
İlk defa ve uzaktan müşteri olma sürecinin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından, 5 gün içinde taleplerini iletenler Akbank'ın %0,99 faiz oranına sahip 10.000 TL ihtiyaç kredisini kullanabilecek.