Ruslar kripto para mı aldı? Kripto para piyasalarında yüzde 43’lük düşüş! Rusya senaryoları boşa çıktı! Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin…

RUSLAR KRİPTO PARA MI ALDI?

Kripto paraların merkeziyetsiz olması ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmasının düşük ihtimal barındırması nedeniyle Rus halkının ellerindeki paraları kripto paraya çevirerek değerini koruduklarını kripto para konusunda uzman olduğunu iddia eden kişiler tarafından dile getirilmişti. Geçtiğimiz hafta bu açıklamalarla yönünü yukarı çeviren kripto paralar yeniden mağduriyetlere neden olmaya başladı. Uzmanların yükselişin devam edeceği beklentisine kanarak yatırım yapanlar binlerce dolar kaybetti. Kripto para piyasalarında marj aralığının sınırsız olması nedeniyle yatırım uzmanlarının açıklamaları mağduriyetler yaratabiliyor.