Ruslar kripto para mı aldı? Kripto para piyasalarında yüzde 43’lük düşüş! Rusya senaryoları boşa çıktı! Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin…
Ukrayna - Rusya savaşı sonrasında Rusların sıkışmış hali kripto paralara ilgiyi artırmıştı. Tarihi zirvelere yakın noktalardan alım yapanlar, binlerce dolar kaybetti. Bitcoin 43 bin dolar seviyesinden yeniden 39 bin dolara düşüş yaşadı.
Küresel piyasalarda petrol, Altın ve değerli metaller yükseliş gösterirken kripto paralarda cansız seyir devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşta Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargolar uygulandı. Rusya kendi parası dışında parayı kullanamaz hale geldi, vatandaşları mağdur oldu. Geçtiğimiz hafta kısa bir süreliğine yükseliş gösteren kripto paralara olan ilgi de yeniden azaldı.
Rusya'da oluşan sermaye kontrolü, uluslararası şirketlerin faaliyetlerine son vermesi, borsasının kapalı olması, Ruble'nin Dolar karşısında büyük kayıplar yaşaması, petrol-emtia alanındaki ticaretin yapılamaması, banka kartları ve kredi kartlarının Rus vatandaşlarının kullanımına kapatılması, dev Rus bankası Sberbank'ın Avrupa'dan silinmesi gibi daha birçok olumsuzluk ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya'nın kıskaca sıkışmış bu hali kısa süreliğine kripto paralara olan ilgiyi artırdı.
RUSLAR KRİPTO PARA MI ALDI?
Kripto paraların merkeziyetsiz olması ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmasının düşük ihtimal barındırması nedeniyle Rus halkının ellerindeki paraları kripto paraya çevirerek değerini koruduklarını kripto para konusunda uzman olduğunu iddia eden kişiler tarafından dile getirilmişti. Geçtiğimiz hafta bu açıklamalarla yönünü yukarı çeviren kripto paralar yeniden mağduriyetlere neden olmaya başladı. Uzmanların yükselişin devam edeceği beklentisine kanarak yatırım yapanlar binlerce dolar kaybetti. Kripto para piyasalarında marj aralığının sınırsız olması nedeniyle yatırım uzmanlarının açıklamaları mağduriyetler yaratabiliyor.
ABD'DE ENFLASYON YÜKSELİYOR, FAİZ ARTIŞI OLABİLİR
ABD'de enflasyon yüzde 7.9 oranında gerçekleşti ve yine yükseliş yaşadı. Bu durum karşısında Fed uzun süredir gündeminde olan faiz artırımını bu ay gerçekleştirileceğine inanılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da, faizin artmaması için bir durum olmadığını, enflasyonu dizginlemek için faiz artışına gideceklerini söyledi. Faiz artışıyla birlikte yatırımların dolar tarafına kayacağı beklentisi de artmaya başladı.