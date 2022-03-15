🚬15 MART 2022 SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent... 💸 JTİ-BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi!
Sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, mart ayı itibarıyla geçerli olmak üzere paket başı 2 TL fiyat artışına gideceği söylentiler arasında. Peki, 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? İşte merak edilenler!
Sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, mart ayı itibarıyla geçerli olmak üzere paket başı 2 TL fiyat artışına gideceği duyuruldu. Peki, 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? İşte merak edilenler!
💥MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi.
Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8'lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece Philip Morris grubunda yer alan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M 2 TL zamlanmış oldu.