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Pamukkale'deki balon uçuşlarına yoğun ilgi! Ruslar akın etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de dünyaca ünlü balon uçuşları pandemi süreci içerisinde tedbirler ile devam ediyor. Özellikle Uzak Doğulu turistlerin tercihi olan balon uçuşlarına bu yıl Rus turistler ilgi gösteriyor.

27.09.2020 15:54 - Son Güncelleme: 27.09.2020 15:54
Rus turistler ilgiyle takip etti!

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2019 yılında yaklaşık 170 bin turist sıcak hava balonu ile uçtu. Büyük çoğunluğunu Uzak Doğulu turistlerin oluşturduğu tatilciler, Pamukkale'nin eşsiz manzarasını havadan izledi.

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Rus turistler ilgiyle takip etti!

Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balonları ile uçuş her yıl artarak devam ederken, korona virüsünden dolayı yaklaşık 5-6 ay balonlarla uçuş gerçekleştirilemedi.

Rus turistler ilgiyle takip etti!

Pamukkale'ye gelen turistlerin gün içinde oluşturduğu yoğunluk, sabahın erken saatlerinde de görülüyor. Balonlar ile tura çıkmak isteyen ve büyük çoğunluğu yabancı olan ziyaretçiler, konakladıkları otellerden gün doğmadan önce servis araçları ile alınıyorlar.

Rus turistler ilgiyle takip etti!

Ardından bölgede hizmet veren şirketler tarafından turistler balonların uçuş yapacağı alana getiriliyor. Burada sıcak hava balonları önce hava ile şişiriliyor ve ateşleme ile balon yavaş yavaş havalanıyor. Hava ölçümlerini yapan pilotların rüzgarın yönüne göre balonları ayarlamalarının ardından balonlara korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenene kadar yolcu alınıyor.

Rus turistler ilgiyle takip etti!

Travertenlerin eşsiz manzarası için kalkış yapan balonlardaki ziyaretçiler, gün doğumunu havadan izliyorlar. Yerden yaklaşık 700 ile bin metre arasında yükseğe çıkan sıcak hava balonları, 45 dakikalık turda tarihi yerler ile birlikte eşsiz manzarayı da izleme imkanı sunuyor. Tur sonrası yolcular tekrar konakladıkları yerlere servis araçları ile bırakılıyor.

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