Pamukkale'deki balon uçuşlarına yoğun ilgi! Ruslar akın etti

Ardından bölgede hizmet veren şirketler tarafından turistler balonların uçuş yapacağı alana getiriliyor. Burada sıcak hava balonları önce hava ile şişiriliyor ve ateşleme ile balon yavaş yavaş havalanıyor. Hava ölçümlerini yapan pilotların rüzgarın yönüne göre balonları ayarlamalarının ardından balonlara korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenene kadar yolcu alınıyor.