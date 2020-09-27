Pamukkale'deki balon uçuşlarına yoğun ilgi! Ruslar akın etti
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de dünyaca ünlü balon uçuşları pandemi süreci içerisinde tedbirler ile devam ediyor. Özellikle Uzak Doğulu turistlerin tercihi olan balon uçuşlarına bu yıl Rus turistler ilgi gösteriyor.
27.09.2020 15:54
- Son Güncelleme: 27.09.2020 15:54
Ardından bölgede hizmet veren şirketler tarafından turistler balonların uçuş yapacağı alana getiriliyor. Burada sıcak hava balonları önce hava ile şişiriliyor ve ateşleme ile balon yavaş yavaş havalanıyor. Hava ölçümlerini yapan pilotların rüzgarın yönüne göre balonları ayarlamalarının ardından balonlara korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenene kadar yolcu alınıyor.
Travertenlerin eşsiz manzarası için kalkış yapan balonlardaki ziyaretçiler, gün doğumunu havadan izliyorlar. Yerden yaklaşık 700 ile bin metre arasında yükseğe çıkan sıcak hava balonları, 45 dakikalık turda tarihi yerler ile birlikte eşsiz manzarayı da izleme imkanı sunuyor. Tur sonrası yolcular tekrar konakladıkları yerlere servis araçları ile bırakılıyor.
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