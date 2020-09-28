Pandemi özel sağlık sigortasına talebi artırdı! İşte tamamlayıcı sağlık sigortasında bilinmeyenler
Tamamlayıcı sağlık sigortası, salgın hastalıkların sigorta kapsamına alınması ile birlikte özellikle fiyatının uygun olması nedeniyle tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Talep artışının ardından sigorta şirketleri de son günlerde tamamlayıcı sağlıkta kampanyalara başladı. Böylece sigortanın hem fiyatı düştü hem de kapsamı genişledi. Peki, tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve kimler yaptırabilir? SGK'nın ödediğinin üzerini tamamlamak ne demek? Herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir mi? İşte detaylar.
2)SGK'nın ödediğinin üzerini tamamlamak ne demek?
Milliyet'te yer alan habere göre vatandaş, sağlık sorunu için devlet hastanesine giderse cebinden hiçbir ücret ödemeden tedavisini olur. Ancak özel sağlık kurumuna giderse hastane, tetkik ve tedavi masraflarını SGK'ya fatura eder. SGK da, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çerçevesinde hastaneye bir ücret öder. Özel sağlık kurumlarının ise vatandaşlardan fark ücreti adı altında para talep etme hakkı vardır. Hastanelere yüzde 200'e kadar fark alma hakkı tanınmıştır. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu fark ücretini karşılar.
Örneğin, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gittiniz, gerekli tetkik ve incelemeler yapıldı ve hastane 2.000 lira fatura çıkardı. SGK, bunun 800 lirasını SUT kapsamında sizin adınıza ödedi. İşte, tamamlayıcı sağlık, SGK'nın ödediğinin üzeri olan 1.200 lirayı karşılar. Eğer sigortanız yoksa 1.200 lirayı cepten ödemek durumundasınız.
4)Sadece çalışan mı yaptırabilir, ailesi için de yaptıramaz mı?
Çalışanlar aileleri için de ayrı ayrı prim ödeyerek tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. Örneğin, üç kişilik bir aile; baba sigortalı çalışıyor, eşi ve çocuğu için sigorta yaptırır, kendi, eşi ve çocuğu için ayrı ayrı prim öder. Sosyal güvenlik sistemindeki gibi sadece baba sigorta yaptırıp, tüm aile bireyleri bu sigortadan yararlanamaz. Son günlerde sigorta şirketleri aile indirimi adı altında indirim imkanları da sunuyor. Ayrıca isterlerse kurumlar da çalışanları için de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir.