Pandemi özel sağlık sigortasına talebi artırdı! İşte tamamlayıcı sağlık sigortasında bilinmeyenler

4)Sadece çalışan mı yaptırabilir, ailesi için de yaptıramaz mı?

Çalışanlar aileleri için de ayrı ayrı prim ödeyerek tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. Örneğin, üç kişilik bir aile; baba sigortalı çalışıyor, eşi ve çocuğu için sigorta yaptırır, kendi, eşi ve çocuğu için ayrı ayrı prim öder. Sosyal güvenlik sistemindeki gibi sadece baba sigorta yaptırıp, tüm aile bireyleri bu sigortadan yararlanamaz. Son günlerde sigorta şirketleri aile indirimi adı altında indirim imkanları da sunuyor. Ayrıca isterlerse kurumlar da çalışanları için de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir.