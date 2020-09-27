Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!

BETONARME İNŞAAT TAMAMLANDI

Bütün dünyada etkili olan koravirüs salgını tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından alınan önlemler çerçevesinde çalışmaların devam ettiği yeni AKM binası şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.