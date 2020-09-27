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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini 10 Şubat 2019 tarihinde attığı Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü 95 bin 596 metrekare kapalı alanı bulunan inşaatta sona yaklaşılıyor.

27.09.2020 14:15 - Son Güncelleme: 27.09.2020 14:15
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!

İstanbul Taksim'de temeli 10 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü 95 bin 596 metrekare kapalı alanı bulunan inşaatta sona yaklaşılıyor.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!

BETONARME İNŞAAT TAMAMLANDI
Bütün dünyada etkili olan koravirüs salgını tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından alınan önlemler çerçevesinde çalışmaların devam ettiği yeni AKM binası şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!

95 bin 596 metrekare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan oluşacak yeni AKM binasında tüm bloklarda kaba yapı imalatları tamamlandı. Çalışmalar da şu anda akustik duvarlar, asma tavanlar, giydirmeler gibi içerde yapılacak işlere yoğunlaşılmış durumda.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!

İLK DEFA 1969 YILINDA AÇILMIŞTI
Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılmıştı.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!

O zamanlar dünyanın en büyük 4. sanat merkezi olan bina, 1970 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.

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