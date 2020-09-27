Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Atatürk Kültür Merkezi'nde sona doğru!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini 10 Şubat 2019 tarihinde attığı Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü 95 bin 596 metrekare kapalı alanı bulunan inşaatta sona yaklaşılıyor.
27.09.2020 14:15
- Son Güncelleme: 27.09.2020 14:15
BETONARME İNŞAAT TAMAMLANDI
Bütün dünyada etkili olan koravirüs salgını tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından alınan önlemler çerçevesinde çalışmaların devam ettiği yeni AKM binası şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.
DİĞER GALERİLER