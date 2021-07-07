Vav TV İzle

Faizsiz anında dijital kredi! 3 sene vadeli, maaşın 10 katı kadar para alabilirsiniz! Para sıkıntısı çekenler için bire bir!

Vakıfbank gereksinimlerini karşılamak isteyen müşterileri amacıyla bir alışveriş internet sitesi ile eş güdümlü yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında o internet sitesinden yapılacak olan alışverişlerde Vakıfbank üzerinden dijital kredi kullanmak olası olacak. Alışveriş kredisi, bankalar ve bilhassa de e-ticaret sitelerinin kullandırdığı bir kredi türüdür. Kredi kartı amacıyla geçerli olan taksit sınırlama mevzuatı sonrasında, yüksek fiyatlı mamülleri hemen nakit alma olanağı bulunmayan ya da nakit parasını elektronik, beyaz eşya gibi pahalı mamüllere bir anda vermeyi tercih etmeyen kullanıcılar satın alabilmek istedikleri mamüller amacıyla alışveriş kredisi alabilir.

07.07.2021 08:42 - Son Güncelleme: 07.07.2021 08:42
Faizsiz anında dijital kredi! 3 sene vadeli, maaşın 10 katı kadar para alabilirsiniz! Para sıkıntısı çekenler için bire bir!

Vakıfbank, internet üzerinden alışveriş yapan müşterileri amacıyla yeni bir kredi kampanyası hazırladı. Türkiye' nin en büyük internet alışveriş sitelerinden birisi üzerinden alışveriş yapan Vakıfbank müşterileri, Vakıfbank Anında Dijital Kredi kampanyası ile ödemelerini çok daha basit yapabilecekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faizsiz anında dijital kredi! 3 sene vadeli, maaşın 10 katı kadar para alabilirsiniz! Para sıkıntısı çekenler için bire bir!

Alışveriş anında VakıfBank'tan alabileceğiniz dijital krediniz hazır

Faizsiz anında dijital kredi! 3 sene vadeli, maaşın 10 katı kadar para alabilirsiniz! Para sıkıntısı çekenler için bire bir!

VAKIFBANK ALIŞVERİŞ SIRASINDA DİJİTAL KREDİ NASIL KULLANILIR?

Birinci Adım

Alışveriş sitesi üzerinden satın alınacak ürünler belirlenir ve sepete eklenir.

Faizsiz anında dijital kredi! 3 sene vadeli, maaşın 10 katı kadar para alabilirsiniz! Para sıkıntısı çekenler için bire bir!

İkinci Adım

Ödeme sayfasına gelinir ve ödeme seçenekleri arasında yer alan "Anında Dijital Kredi ile Öde" seçeneği işaretlenir

Faizsiz anında dijital kredi! 3 sene vadeli, maaşın 10 katı kadar para alabilirsiniz! Para sıkıntısı çekenler için bire bir!

Üçüncü Adım

Anında dijital kredi ile öde seçeneği işaretlendikten sonra vade seçimi yapılmalıdır. Vade seçeneği 3 aya kadar sunulmaktadır.