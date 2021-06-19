Roket moduna geçip aniden fırladı! Alev döngüsü harlanacak! 32 günlük 26.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Roket moduna geçip aniden fırladı! Alev döngüsü harlanacak. Ülkemizde para birimi olan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını buraya aktarıyor. Bankalar ise bu süreçte müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunuyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak.