Roket moduna geçip aniden fırladı! Alev döngüsü harlanacak! 32 günlük 26.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
Dişinden tırnağından artırarak para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Elindeki mevcut parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanıyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. 32 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik. İşte bankaların verdiği son oranlar
Roket moduna geçip aniden fırladı! Alev döngüsü harlanacak. Ülkemizde para birimi olan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını buraya aktarıyor. Bankalar ise bu süreçte müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunuyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak.