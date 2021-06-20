Altın fiyatları artacak mı? Commerzbank'tan flaş altın onsu tahmini! 5 kritik madde...
Son dakika haberine göre ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonrası 1800 dolar altına düşen altının ons fiyatıyla ilgili Commerzbank'tan flaş bir tahmin geldi. Dev kuruluş altın ile ilgili beklentilerini koruduğunu aktarırken, 2021 sonu için altının ons fiyatının 2000 dolar olacağı öngörüsünü yineledi. Altın fiyatlarıyla ilgili 5 kritik madde de belli oldu. İşte detaylar...
BIST 100 Endeksi, 18 milyar TL hacimle geriledi. Haziran ayının geride kalan üç haftasında, işlem hacmi en düşük 17.5 milyar TL en yüksek 22.9 milyar TL'yi gördü. Haftalık bazda yüksek ve düşük hacmin gerçekleştiği dönemlerde yansımasını endeks hareketinde de gösterdi. Hacim düştüğünde hareket zayıf ve cılız kaldı.
İşlem hacmi yüksek ilk 10 hisse arasında Türk Hava Yolları, Emlak Konut GMYO, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Kardemir (D), Petkim, Şişe Cam, Gübre Fabrikaları, Beşiktaş Futbol yer alıyor. İşlem hacmi en yüksek ilk 10 şirket farklı sektörlerde yer alırken belli bir sektörde kümelenme söz konusu değil.
DÖRT KRİTİK HİSSE
Yüksek hacimle listede yer alan 10 hissenin dördü ağırlığı en fazla olanlar. Bunlardan Ereğli Demir Çelik'in endeks üzerindeki ağırlığı tek başına yüzde 8. Hisse bu oranla kendisinden sonrakilerle arasında açık ara fark olduğunu gösteriyor. Ardından gelen Garanti Bankası'nın endeks üzerindeki ağırlığı yüzde 4,87. Üçüncü sırada gelen Şişe Cam yüzde 3,52 ve sonrasındaki Türk Hava Yolları yüzde 2,97 paya sahip bulunuyor. Bu dört hissenin değer kaybetmesi endeksi aşağı çekmede etkili oluyor.