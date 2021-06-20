Altın fiyatları artacak mı? Commerzbank'tan flaş altın onsu tahmini! 5 kritik madde...

Son dakika haberine göre ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonrası 1800 dolar altına düşen altının ons fiyatıyla ilgili Commerzbank'tan flaş bir tahmin geldi. Dev kuruluş altın ile ilgili beklentilerini koruduğunu aktarırken, 2021 sonu için altının ons fiyatının 2000 dolar olacağı öngörüsünü yineledi. Altın fiyatlarıyla ilgili 5 kritik madde de belli oldu. İşte detaylar...

20.06.2021 08:01 - Son Güncelleme: 20.06.2021 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





