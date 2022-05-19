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Haberler Ekonomi Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Yeni dönemde başlayan zorlu ekonomik şartlar süreci, gündelik hayat ürünlerine arka arkaya zamların yapıldığına şahitlik edilmesine sebep oldu. Bu doğrultuda nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Vatandaşların yüzlerini sevindiren düşük faizli kredi hizmeti haberi ise Vakıfbank'tan geldi.

takvim.com.tr
19.05.2022 09:19 - Son Güncelleme: 19.05.2022 09:19
Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Ülkemizde yüksek enflasyon sonrasında, nakde olan ihtiyaçların artmasına yol açtı. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, vatandaşlara 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti ile destek olacağını bildirdi.

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Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarına karşın 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti ile destek vereceğini açıkladı.

Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Banka, ilgili hizmetinin üst limitini 125 bin TL olarak belirlerken, azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak bildirdi.

Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Ayrıntıları

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan ve üst limiti 125 bin TL olarak belirlenmiş olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.

Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Banka, söz konusu kredi hizmetinden hem emeklilerin hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu sektörü çalışanlarının yararlanabileceklerini belirtti. İlgili hizmetin örnek hesaplama tablosu ise şu şekilde oluşturuldu:

  • Çekilecek kredi tutarı: 40 bin TL
  • Aylık faiz oranı: Yüzde 1,55
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