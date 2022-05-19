Kamu bankası açıkladı: Eşten, dosttan borç almaya son! Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...

Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Ayrıntıları

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan ve üst limiti 125 bin TL olarak belirlenmiş olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.