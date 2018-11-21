Rize-Artvin Havalimanı inşaatı tam gaz devam ediyor!

14,5 MİLYON TAŞ DENİZE DÖKÜLDÜ

Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesine bugüne kadar 14,5 milyon ton taş dolgu denize döküldü.