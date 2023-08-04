En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lulara... Emekliye yeni tablo!

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Memur ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarında yapılacak artışı merak ediyor. Bu noktada toplu sözleşme görüşmeleri yakından takip ediliyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek görüşmeler neticesinde memurların ve emeklilerin önümüzdeki 2 yıl boyunca geçerli olacak mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Ocak ayında maaşlara hem toplu sözleşme görüşmelerindeki zam oranı yansıtılacak hem de enflasyon farkı eklenecek. Bugün Temmuz ayı enflasyon oranını açıklandı. Ayrıca Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. İşte şu ana kadar oluşan enflasyon farkı ve 6 aylık TÜFE tahminlerine göre hesaplanan yüzde 24.45 enflasyon farkının maaşlara yansıtılışı...