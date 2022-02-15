BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! KDV düştü her şey fazladan indirime girdi! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

KDV düştü tüm gıda ürünlerinde indirimler başlıyor. Vatandaşların beklediği indirim açıklaması ilk olarak BİM'den geldi. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başında gelen BİM'den yapılan açıklamada ''Resmi Gazete'de yayınlanan gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat itibari ile raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız. Ayrıca bir çok ürünümüzde belirtilen oranın üzerinde indirim uygulanmıştır'' denildi. İşte yeni haftada BİM ve ŞOK marketlerinin güncel altüel ürünler kataloğu...