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Haberler Ekonomi BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! KDV düştü her şey fazladan indirime girdi! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! KDV düştü her şey fazladan indirime girdi! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

Gıda ürünlerinde KDV oranlarının aşağı çekilmesinin ardından zincir marketler de harekete geçti. Milyonlarca kişi marketlerdeki fiyat artışlarından rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerindeki KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Ardından da karar resmi gazetede yayınlandı. BİM hemen bir duyuru yayınlayarak güncel KDV oranlarının 14 Şubat ile raflarındaki ürünlere yansıttıklarını müjdeledi. İşte güncel BİM ve ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu...

15.02.2022 09:59 - Son Güncelleme: 15.02.2022 10:00
KDV düştü her şey fazladan indirime giriyor! BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

KDV düştü tüm gıda ürünlerinde indirimler başlıyor. Vatandaşların beklediği indirim açıklaması ilk olarak BİM'den geldi. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başında gelen BİM'den yapılan açıklamada ''Resmi Gazete'de yayınlanan gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat itibari ile raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız. Ayrıca bir çok ürünümüzde belirtilen oranın üzerinde indirim uygulanmıştır'' denildi. İşte yeni haftada BİM ve ŞOK marketlerinin güncel altüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
KDV düştü her şey fazladan indirime giriyor! BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paket 119 TL

Roomstar 100 ml Bambu Çubuklu Bebek Oda Kokusu 19,90 TL

Sebamed 200 ml Bebek Şampuanı 37,90 TL

KDV düştü her şey fazladan indirime giriyor! BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

Hypo 4 Kg Çamaşır Suyu 18,90 TL

Cif 750 ml Krem sprey 19,90 TL

Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 46,90 TL

Işıl 4 Litre Sıvı Sabun 27,50 TL

KDV düştü her şey fazladan indirime giriyor! BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

Hyperactive 750 ml Lavabo Açıcı Jel 11,90 TL

Hyperactive 750 ml Derz Temizleyici 12,90 TL

Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili 8,90 TL

Cillit Bang 1000 ml Pas ve Kireç Çözücü 14,90 TL

Cillit Bang 1000 ml Yağ ve Kir Sökücü 14,90 TL

Domestos 2'li WC Blok 16,90 TL

KDV düştü her şey fazladan indirime giriyor! BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

Aks 750 ml Yüzey Temizleyici 4,50 TL

Güldal 500 ml Ocak – Fırın Köpük Temizleyici 11,90 TL

Bref 700 ml WC Temizleyici Jel 24,90 TL

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