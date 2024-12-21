Yeni karara göre, taşıt alımında taksitlendirme şu şekilde olacak:

400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay.

400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay.

800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay.

1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay.

2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmayacak