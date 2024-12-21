Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile beraber taşıt ve cep telefonu taksitlendirilmesinde değişikliğe gidildi.
Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.
Yönetmelikle taşıt satışlarındaki taksit süreleri de yeniden belirlendi.
Taşıt satışlarında fatura değerine göre taksit sürelerinin belirlenmesine karar verildi.
Bu karar göre 2 milyon liranın üzerinde araçlar için taksit yapılmazken; 400 bin lira ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksitlendirme yapılacak.
Yeni karara göre, taşıt alımında taksitlendirme şu şekilde olacak:
400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay.
400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay.
800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay.
1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay.
2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmayacak