Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...

Resmi Gazete'de yer alan kararda, araç kiralamada "kara liste" adı verilen birtakım yazılım, program ve uygulamalara başvurulduğu, bunlar sayesinde araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren bilgilerin yer aldığı belirtildi.