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Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...

Araç kiralama hakkında Resmi Gazete'de flaş bir karar yayımlandı. Söz konusu karara göre, "kara liste" adı verilen birtakım yazılım, program ve uygulamalara başvurulduğu, bunlar sayesinde araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren bilgilerin yer aldığı belirtildi.

20.01.2022 10:32 - Son Güncelleme: 20.01.2022 10:32
Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe yaygın kullanılan kara liste uygulamalarıyla ilgili ilke kararı yayımladı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...

Resmi Gazete'de yer alan kararda, araç kiralamada "kara liste" adı verilen birtakım yazılım, program ve uygulamalara başvurulduğu, bunlar sayesinde araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...

Kuruma başvurular üzerine KVKK tarafından incelemeler yapıldığı belirtilen kararda, söz konusu yazılımların, bir araç kiralama firmasının kendi girdiği verileri diğer araç kiralama firmalarına da açmasına olanak veren sistemler olarak tasarlandığının tespit edildiği aktarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...

Araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin de bu sayede karşılıklı olarak paylaşıldığı, söz konusu kişilerin, bu durumdan bilgi sahibi olmadığı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Araç kiralama hakkında emsal karar! Kara liste uygulaması...

ARAÇ KİRALAMA VE YAZILIM ŞİRKETLERİ "ORTAK VERİ SORUMLUSU"
KVKK'nin kararında, kara liste uygulamalarında araç kiralama firmalarının gerçek kişi müşterilerden kişisel verilerini ilk elden toplayan veri sorumluları olduğu, ayrıca yapılan uygulama nedeniyle yazılım şirketlerinin de ortak veri sorumluluğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

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