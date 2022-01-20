Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam kesinleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları TBMM'de görüşülmesinin ardından. milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'ten geçti. Böylelikle maaşlarda iyileştirme yapılırken en düşük emekli maaşı sınırı da değişmiş oldu. Peki TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam ödemelerin ne zaman yapılacak?