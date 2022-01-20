Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Ek zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika haberine göre meclisten geçti. 2022 yılında maaşlara yansıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ocak ayında zam açıklamaları sonrası maaşı 2 bin 500 lira altında kalan emeklilere ek zam müjdesini duyurdu. Merakla beklenen memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zamlar ne zaman yatırılacak? İşte ek zam sonrası emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Güncel tablo için haberimizin devamına geçiniz...
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam kesinleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları TBMM'de görüşülmesinin ardından. milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'ten geçti. Böylelikle maaşlarda iyileştirme yapılırken en düşük emekli maaşı sınırı da değişmiş oldu. Peki TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam ödemelerin ne zaman yapılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zammı da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kabul edildi. Meclis'ten geçen teklifle kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması bekleniyor. Gözler şimdi ödeme tarihlerinde.