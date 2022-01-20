Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Ek zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika haberine göre meclisten geçti. 2022 yılında maaşlara yansıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ocak ayında zam açıklamaları sonrası maaşı 2 bin 500 lira altında kalan emeklilere ek zam müjdesini duyurdu. Merakla beklenen memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zamlar ne zaman yatırılacak? İşte ek zam sonrası emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Güncel tablo için haberimizin devamına geçiniz...

20.01.2022 09:49 - Son Güncelleme: 20.01.2022 09:49
Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam kesinleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları TBMM'de görüşülmesinin ardından. milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler Meclis'ten geçti. Böylelikle maaşlarda iyileştirme yapılırken en düşük emekli maaşı sınırı da değişmiş oldu. Peki TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam ödemelerin ne zaman yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zammı da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kabul edildi. Meclis'ten geçen teklifle kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması bekleniyor. Gözler şimdi ödeme tarihlerinde.

Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

EK ZAM NETLEŞTİ!

Memur emeklisi maaşları 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.

Ek zam sonrası emekli maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2.500 TL ve... Meclisten geçerek yasalaştı! Maaşlara yansıyacak!

MEMURA EMEKLİSİNE YÜZDE 30.5 ZAM

TBMM'de kabul edilen ek zam kararnamesi ile birlikte Ocak ayında memur emeklisine yüzde 30.5 zam yapılmış oldu.

SON DAKİKA