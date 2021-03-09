Resmen ilan edildi! Harekete geçildi! Sıfır faizle 100.000 TL veriliyor! Paranız hemen hesaba yatıyor

"Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz"



Osman Arslan, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıkları bir diğer kredi ürün olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranların 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunduklarını belirtti.



Bir diğer önemli desteğin ise KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunduklarını söyleyen Arslan, şunları kaydetti: