Bugünkü
Takvim

Yılda bir seferliğine yararlanılabiliyor! 1.103 lira ödenecek! İşte başvuru şartları

Ülkemizde hem koronavirüs pandemi öncesinde hem de bu süreçte vatandaşa pek çok maddi destek sunuldu. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Devlet tarafından sunulan desteklerden olan 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma destekleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda da sosyal yardım alan kişiye iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arasında yardım yapılıyor. Ayrıca işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere bu yıl için bu tutar bin 103 lira ödeniyor.

09.03.2021 07:08 - Son Güncelleme: 09.03.2021 07:08
Yılda bir seferliğine yararlanılabiliyor! 1.103 lira ödenecek! İşte başvuru şartları

Sosyal yardım alan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu bağlamda sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira kadar, bulanlara ise bin 103 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik eğitim ve sağlık yardımları da devam ediyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar ise bu desteklerden faydalanmanın şartlarını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılda bir seferliğine yararlanılabiliyor! 1.103 lira ödenecek! İşte başvuru şartları

TEŞVİK EDİLİYOR

Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.

Yılda bir seferliğine yararlanılabiliyor! 1.103 lira ödenecek! İşte başvuru şartları

Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.

Yılda bir seferliğine yararlanılabiliyor! 1.103 lira ödenecek! İşte başvuru şartları

Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor.

Yılda bir seferliğine yararlanılabiliyor! 1.103 lira ödenecek! İşte başvuru şartları

1 yılda 3 kez yararlanılabilen bu yardım ile iş arayanların karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ