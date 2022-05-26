Bu 30 meslek revaçta! İŞKUR 124.000 personel alacak! 18 - 60 yaş arası herkes alınacak! 4.253 başlangıç maaşı! İlkokul, lise dengi...

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 139 bin 443, Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.