0-15 yaş çocuğunuz varsa İŞKUR tarafından 8.610 TL para ödemesi yapılıyor! İşte almak için yapmanız gerekenler

İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR? (2021)

İŞKUR bayan İstihdamını desteklemek suretiyle döneme aldığı İşte Anne Projesi'nin program usul ve temelleri da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre; Türkiye İş Kurumu'nca bayanların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve bayan istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki tecrübe ve deney edinmeleri, kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve temelleri Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında tespit edilen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları yapılır ve geçen senelerde 100 Günlük Eylem Planı ile döneme alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi kapsamında İŞKUR doğrultusundan düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi ideal tespit edilen ve tespit edilen kümeler içersinde yer alan annelere, kursa ya da programa devam ettikleri günler amacıyla İŞKUR doğrultusundan tespit edilen tutarda kursiyer ya da katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.