0-15 yaş çocuğunuz varsa İŞKUR tarafından 8.610 TL para ödemesi yapılıyor! İşte almak için yapmanız gerekenler
Peş peşe açıklandı! 8.610 TL para alabilirsiniz! Devlet destekli İşte Anne Projesi bağlamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan bayanlara 2021 senesi amacıyla günlük 95 TL ödeme yapılıyor. Belirtilen şartları taşıyan kadınlar İŞKUR'dan hizmet içi eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılırsa, İŞKUR doğrultusundan aylık ödeme yapılacaktır. Devlet, işsiz fakat çalışmak isteyen annelere yönelik mesleki eğitim kursları kapsamında verdiği eğitimlere katılan annelere aylık ödeme 2.870 TL, 3 ayda 8.610 TL maaş ödemesi yapıyor.
Türkiye İş Kurumu doğrultusundan çalışmayan ve işsiz olan annelere aylık 2.870 TL ödeme yapılıyor. 2021 senesinde da kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı çoğaltmak suretiyle 0/15 yaş arasında çocuğu tespit edilen annelerin iş hayatına katılmasını amaçlayan İŞKUR'dan annelere destek verilmeye başlandı. İşkur doğrultusundan düzenlenen İşbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 95 lira cep harçlığı olarak da aylık 400 TL. bakım desteği ödenmektedir. Peki İşte Anne Projesi'nin detayları nedir?
İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!
0-15 yaş aralığından çocuğu tespit edilen ve işsiz kalan annelerin tekrar iş hayatına birleşik olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi suretiyle çocuk sahibi anneler amacıyla devlet doğrultusundan değişik destekler sağlanmaya devam eder iken müracaat şartları da merak ediliyor.
İŞKUR işte anne projesi müracaat şartları vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmayı amaçlayan İŞKUR'dan işsiz annelere 2870 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen bütün anneler İŞKUR doğrultusundan hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta varolduğu vakit vakitsince maaş desteği alabilecektir.
İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR? (2021)
İŞKUR bayan İstihdamını desteklemek suretiyle döneme aldığı İşte Anne Projesi'nin program usul ve temelleri da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre; Türkiye İş Kurumu'nca bayanların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve bayan istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki tecrübe ve deney edinmeleri, kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve temelleri Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında tespit edilen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları yapılır ve geçen senelerde 100 Günlük Eylem Planı ile döneme alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi kapsamında İŞKUR doğrultusundan düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi ideal tespit edilen ve tespit edilen kümeler içersinde yer alan annelere, kursa ya da programa devam ettikleri günler amacıyla İŞKUR doğrultusundan tespit edilen tutarda kursiyer ya da katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.
400 TL BAKIM DESTEĞİ VERİLİYOR
Annelerin iş hayatından kopmaması ve iş hayatında yer alması ve istihdamlarının sağlanabilmesi suretiyle devlet doğrultusundan çoğu değişik destek sağlanmaya devam ediyor. Çocuk sahibi anneler amacıyla İşkur doğrultusundan düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği olanağı bulunuyor.
İşkur doğrultusundan düzenlenen İşbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 95 lira cep harçlığı olarak da aylık 400 TL. bakım desteği ödenmektedir. İşte Anne Projesi ile 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan ve ardından işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan bayanlara günlük 95 TL. aylık 2870 TL aylık bağlanıyor.