Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL'lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz! 2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 Aralık ayı içerisinde duyurmuş olduğu yeni ekonomik modelden sonra hem döviz kurları hem de altın fiyatları bir gecede sert bir düşüş yaşamıştı. Ocak ayına girilmesi ile birlikte dengelenen ekonomi piyasaları, yapılan ürün ve hizmet zamlarının geri alınmasına yönelik vatandaşları umutlandırmıştı. Ancak beklendiği gibi olmadı.
Zorlu ekonomik şartların ortaya çıktığı şu günlerde alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara, kamu bankası Halkbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile hızlı kredi kampanyasını duyurdu. İşte Halkbank'ın hızlı kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılar
Vatandaşların içlerinde bulundukları nakit sıkışıklığı problemlerine daha fazla sessiz kalmak istemeyen kamu bankası Halkbank, yeni dönemde hızlı bir şekilde hesaplara yatırılan hızlı kredi kampanyasını duyurdu. Banka, ilgili kredi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halkbank Hızlı Kredi Kampanyası 2022
Türkiye'nin en köklü ve en önemli kamu kurumlarından birisi olan Halkbank, yeni dönemde de vatandaşların yararına, avantajlı kampanyalar geliştirmeye devam ediyor.