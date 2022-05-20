Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL'lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz! 2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor!

Zorlu ekonomik şartların ortaya çıktığı şu günlerde alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara, kamu bankası Halkbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile hızlı kredi kampanyasını duyurdu. İşte Halkbank'ın hızlı kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılar