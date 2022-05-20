31 Mayıs'a kadar 75 TL daha az ödeyeceksiniz! 23 TL'ye dayanan benzin fiyatlarına, devlet kurumundan indirimli çözüm!

Son olarak dün gece itibari ile 1 TL 70 kuruş tutarında zamlanan benzin fiyatları, araç sahiplerinin bütçelerinin erimesine sebep oldu. Bu noktada devreye giren kamu kurumu Ziraat Bankası, ay sonuna kadar yapılacak olan akaryakıt harcamalarına ilişkin yeni bir kampanya düzenlediğini kamuoyu ile paylaştı.