İşte başvuru detayı! İzmir, İstanbul, Ankara'da yaşayanlar 1.150 TL, Adana ve Konya'da yaşayanlar ise 1.085 TL anında para alıyor!

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Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesi, enflasyon verilerinin de tepetaklak olmasına sebep oldu. Günden güne artan ve enflasyon oranları, ülke sınırları içerisinde hizmete sunulan bütün başlıkların ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına yol açtı.
20.05.2022 09:02 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:03
Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından birisi olarak hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde artan kira tutarlarından ötürü barınma ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara, kira desteğinde bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın ihtiyaç sahibi ailelere sunacağı kira yardımı hizmetinin ayrıntıları
Vatandaşların en temel haklarından olan barınma hakkının bu denli tehlikeye girmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Bakanlık resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere oturdukları şehrin emlak fiyatlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda kira yardımı yapılacağını bildirdi.