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Resmen duyuru geldi; TOKİ'den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik projeleriyle öne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya Cihanbeyli'de yeni bir projeye imza atıyor. Kuralı satış yöntemiyle hayata geçirilecek proje için başvurular yarın itibarıyla başlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 08:48
Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

2+1 Konutlarda Aylık Taksitler 11.954 TL'den Başlıyor

Toplam 13 konutun satışa sunulacağı TOKİ Konya Cihanbeyli projesinde, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Projede yer alan konutlar için fiyatlar 1.912.661,30 TL ile 2.789.877,04 TL arasında değişiyor. %25 peşinat ödemesiyle konut sahibi olunabilen projede, 2+1 dairelerin aylık taksitleri 11.954 TL, 3+1 dairelerin ise 17.436 TL olarak belirlendi.

Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Başvuru Tarihleri ve Kura Çekilişi

Başvurular, Halk Bankası şubeleri aracılığıyla 25 Aralık 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Proje kapsamında konutlar için kura çekilişi 6 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Kurada hak kazanan asil sahiplerin sözleşme imzalama süreci 13-23 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşirken, yedek hak sahipleri 27-28 Ocak 2025 tarihlerinde sözleşme imzalayacak.

Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Proje Detayları

Cihanbeyli TOKİ projesinde:

  • 8 adet 2+1 konut,
  • 5 adet 3+1 konut satışa sunulacak.

Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...
Projede konut büyüklükleri brüt 86,95 m², net 68,6 m² olarak tasarlandı. Memur maaş artışına endeksli taksitlendirme seçeneği ile ödeme kolaylığı sağlanıyor.
Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...
Örnek Daire ve Fiyat Bilgileri
Konut Tipi Satış Bedeli (TL) Peşinat (TL) Taksit (TL)
2+1 (Zemin Kat) 1.912.661,30 478.165 11.954
2+1 (4. Kat) 2.227.794 556.949 13.924
3+1 (2. Kat) 2.789.877,04 697.469 17.436
Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Not: Taksit bedelleri ve ödeme planı, memur maaş artış oranlarına göre değişiklik gösterebilir. Proje kapsamındaki konutlar, dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun ödeme kolaylıkları sunmayı hedefliyor.

Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

Kaynaklar

Derleme: Takvim.com.tr