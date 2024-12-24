Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Toplam 13 konutun satışa sunulacağı TOKİ Konya Cihanbeyli projesinde, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.
Projede yer alan konutlar için fiyatlar 1.912.661,30 TL ile 2.789.877,04 TL arasında değişiyor. %25 peşinat ödemesiyle konut sahibi olunabilen projede, 2+1 dairelerin aylık taksitleri 11.954 TL, 3+1 dairelerin ise 17.436 TL olarak belirlendi.
Başvurular, Halk Bankası şubeleri aracılığıyla 25 Aralık 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Proje kapsamında konutlar için kura çekilişi 6 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.
Kurada hak kazanan asil sahiplerin sözleşme imzalama süreci 13-23 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşirken, yedek hak sahipleri 27-28 Ocak 2025 tarihlerinde sözleşme imzalayacak.
Cihanbeyli TOKİ projesinde:
Not: Taksit bedelleri ve ödeme planı, memur maaş artış oranlarına göre değişiklik gösterebilir. Proje kapsamındaki konutlar, dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun ödeme kolaylıkları sunmayı hedefliyor.
Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.
Derleme: Takvim.com.tr