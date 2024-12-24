Resmen duyuru geldi; TOKİ’den 11 bin 954 TL 2+1 daire! Peşinat ise...

Projede yer alan konutlar için fiyatlar 1.912.661,30 TL ile 2.789.877,04 TL arasında değişiyor. %25 peşinat ödemesiyle konut sahibi olunabilen projede, 2+1 dairelerin aylık taksitleri 11.954 TL, 3+1 dairelerin ise 17.436 TL olarak belirlendi.