Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

En Yüksek Aylık Getiri Hangi Bankada?

ON Dijital, %56 faiz oranıyla 6.186 TL net getiri sağlarken, %58 oranla ON Plus üzerinden daha yüksek günlük getiri fırsatları sunuyor. Yatırımlarını enflasyona karşı güvence altına almak isteyen yatırımcılar için yüksek faiz oranları cazip bir seçenek oluşturuyor.

Derleme: Takvim.com.tr