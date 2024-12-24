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Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL'nin getirisi tavan yaptı...

TCMB) faiz kararları, yatırımcıların mevduat hesaplarına olan ilgisini artırdı. Yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak ve birikimlerini değerlendirmek amacıyla bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:00 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:01
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

Peki, 140 bin TL'lik bir mevduat hesabında paranız ne kadar kazandırır? Bankaların güncel faiz oranları ve getirileri aşağıda detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

Bankaların Güncel Faiz Oranları ve Getirileri

  1. Akbank

    • Faiz Oranı: %49,50
    • Aylık Net Getiri: 5.468 TL
    • Vade Sonu Tutar: 145.468 TL
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

  1. Odea Bank

    • Faiz Oranı: %53,00
    • Aylık Net Getiri: 5.855 TL
    • Vade Sonu Tutar: 145.855 TL
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

  1. CEPTETEB

    • Faiz Oranı: %53,00
    • Aylık Net Getiri: 5.855 TL
    • Vade Sonu Tutar: 145.855 TL
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

  1. ON Dijital

    • Faiz Oranı: %56,00
    • Aylık Net Getiri: 6.186 TL
    • Vade Sonu Tutar: 146.186 TL
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

  1. Fibabanka

    • Faiz Oranı: %53,00
    • Aylık Net Getiri: 5.855 TL
    • Vade Sonu Tutar: 145.855 TL
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

  1. getirfinans

    • Faiz Oranı: %51,00
    • Aylık Net Getiri: 5.634 TL
    • Vade Sonu Tutar: 145.634 TL
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

  1. ON Plus

    • Faiz Oranı: %58,00 (Günlük Getiri)
    • Aylık Net Getiri: 6.416 TL (Yaklaşık)
    • Vade Sonu Tutar: 146.416 TL
Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

Bankaların Mevduat Faizlerinde Öne Çıkan Kampanyaları

Akbank: Yeni müşterilere özel vadeli mevduat hesaplarında avantajlı faiz oranları sunuluyor.

Odea Bank: 7.500 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar yatırımlarda %53 faiz fırsatı sağlanıyor.

Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

CEPTETEB: 30 gün boyunca %53 faiz oranı sunarken, sonrası için yeni faiz oranları geçerli oluyor.

ON Dijital: Alt limitsiz günlük getiri avantajı ile %56 faiz oranından yararlanma fırsatı mevcut.

Fibabanka: Görüntülü bankacılık hizmetiyle yeni müşterilere özel %53 faiz oranı sunuluyor.

Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

En Yüksek Aylık Getiri Hangi Bankada?

ON Dijital, %56 faiz oranıyla 6.186 TL net getiri sağlarken, %58 oranla ON Plus üzerinden daha yüksek günlük getiri fırsatları sunuyor. Yatırımlarını enflasyona karşı güvence altına almak isteyen yatırımcılar için yüksek faiz oranları cazip bir seçenek oluşturuyor.

Derleme: Takvim.com.tr