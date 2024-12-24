Mevduat faizleri ele avuca sığmıyor; 140 bin TL’nin getirisi tavan yaptı...

Peki, 140 bin TL'lik bir mevduat hesabında paranız ne kadar kazandırır? Bankaların güncel faiz oranları ve getirileri aşağıda detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Akbank
Odea Bank
CEPTETEB
ON Dijital
Fibabanka
getirfinans
ON Plus
Akbank: Yeni müşterilere özel vadeli mevduat hesaplarında avantajlı faiz oranları sunuluyor.
Odea Bank: 7.500 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar yatırımlarda %53 faiz fırsatı sağlanıyor.
CEPTETEB: 30 gün boyunca %53 faiz oranı sunarken, sonrası için yeni faiz oranları geçerli oluyor.
ON Dijital: Alt limitsiz günlük getiri avantajı ile %56 faiz oranından yararlanma fırsatı mevcut.
Fibabanka: Görüntülü bankacılık hizmetiyle yeni müşterilere özel %53 faiz oranı sunuluyor.
ON Dijital, %56 faiz oranıyla 6.186 TL net getiri sağlarken, %58 oranla ON Plus üzerinden daha yüksek günlük getiri fırsatları sunuyor. Yatırımlarını enflasyona karşı güvence altına almak isteyen yatırımcılar için yüksek faiz oranları cazip bir seçenek oluşturuyor.
Derleme: Takvim.com.tr