’Emekliye 5 Bin TL Yeni Yıl İkramiyesi’ doğru mu? 2025 emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, 4C’liler...

2024 yılının son günlerine yaklaşırken milyonlarca emekli yılbaşı öncesi yapılacak ikramiye ödemelerini merak ediyor. Özellikle sosyal medya platformlarında emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceğine dair iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte emekliler bu konuda doğru bilgiyi bulmak için araştırmalarına başladı.
Yılbaşında Emeklilere İkramiye Verilecek Mi?
Yılbaşına yaklaşırken, emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri hakkında pek çok iddia gündeme geldi. Ancak, şu ana kadar yetkililerden herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.
Emeklilerin yılbaşı öncesi ikramiye alıp almayacağına dair belirsizlik devam ediyor.
Emeklilere İkramiye Ödemeleri Ne Zaman Yapılıyor?
Emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri, 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yapılmaya başlandı.
Bu uygulama, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsıyor. Bayram ikramiyesi her yıl belirli bir tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.
Bayram İkramiyesi Miktarı
Emeklilere yapılan bayram ikramiyelerinin tutarı, geçtiğimiz yıl önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı itibariyle ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Her iki bayram için emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapıldı.
Bu miktarın 2025 yılı için ne kadar olacağı ise henüz netleşmiş değil.
Yılbaşı İkramiyesi Hakkında Beklentiler
Emeklilerin yılbaşı öncesinde ikramiye alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda bu tür bir ödeme yapılmadığı biliniyor. Resmi bir duyuru yapılmadığı sürece, emeklilerin yalnızca dini bayramlarda ikramiye alması bekleniyor.