’Emekliye 5 Bin TL Yeni Yıl İkramiyesi’ doğru mu? 2025 emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, 4C’liler...

Bayram İkramiyesi Miktarı Emeklilere yapılan bayram ikramiyelerinin tutarı, geçtiğimiz yıl önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı itibariyle ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Her iki bayram için emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapıldı.

Bu miktarın 2025 yılı için ne kadar olacağı ise henüz netleşmiş değil.