Resmen akılları almadı! Altın fiyatlarını duyanlar öyle bir sıraya girdi ki! İşte 23 Ağustos çeyrek yarım ve 18-22 ayar altın bilezik fiyatları…

16 Haziran Fed akşamı sonrası altında satışlar başladı ve o tarihten bu yana 1835 dolar seviyesi aşılamadı. Bu nedenle kısa vadede yukarı yönlü hareketini sürdürmek isterse 1835 dolar direnci aşılamadığı müddetçe bu yükselişin bir geçici bir yükseliş olarak yorumlanması beklenebilir. Ancak 1835 dolar seviyesinin üzerinde bir seyir hem toparlanmanın devam etmesini hem de 1865 dolar seviyesine doğru fiyat hareketini destekleyebilir.