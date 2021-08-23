Resmen akılları almadı! Altın fiyatlarını duyanlar öyle bir sıraya girdi ki! İşte 23 Ağustos çeyrek yarım ve 18-22 ayar altın bilezik fiyatları…
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 487,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 3. güne taşımasının ardından, saat 13.46 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,82 üstünde 489,80 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 806 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 1.787 dolardan alıcı buluyor.
Peş peşe açıklandı! Yaz aylarının sonlarına geldiğimiz şu günlerde altın fiyatları her zaman olduğu gibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda eş güdümlü insanların akıllarında meydana gelen tek soru altın fiyatları olmuştu. Kış aylarından bu yana devamlı olarak artan altın fiyatları bir ara ateş pahası durumuna gelmiş ve ulus kuyumcuların yolunu unutmuştu. Dokununca el yakan altın fiyatlarındaki düşüş her bireyin ağzını açık bıraktı. İşte 22 Ağustos güncel altın fiyatları… Analistler, teknik yönden 1.790 düzeyinin mühim direnç olarak takip edileceğini açıklayan analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında 489 lira civarında prosedür görüyor. Çeyrek altın 806 lira, Cumhuriyet altını 3.290 liradan satılıyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatları üstünde etkili olan son gelişmeleri değerlendirirken; destek ve direnç noktalarını analiz ederek altın fiyatlarının aşağı ve yukarıya yönde yön arayışlarını belirtti.
ONS ALTINDA 1835 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Altın geçtiğimiz günlerde 1687 dolar seviyesine doğru düşüş kaydetti. Sonrasında buradan gelen destekle 1700 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketine başladı. Altın şu sıralarda 1774-1788 dolar aralığında seyrediyor. Ons altın için en yakın direnç bu haftada aşmakta zorlandığı 1795 dolar olarak görülüyor. Bu direncin üzerine bir kırılım altının 1812 dolar direncine doğru ivmelenmesini destekleyebilir. Altında 1812 dolar direncinin üzerinde 1835 dolar direnci bulunuyor.
16 Haziran Fed akşamı sonrası altında satışlar başladı ve o tarihten bu yana 1835 dolar seviyesi aşılamadı. Bu nedenle kısa vadede yukarı yönlü hareketini sürdürmek isterse 1835 dolar direnci aşılamadığı müddetçe bu yükselişin bir geçici bir yükseliş olarak yorumlanması beklenebilir. Ancak 1835 dolar seviyesinin üzerinde bir seyir hem toparlanmanın devam etmesini hem de 1865 dolar seviyesine doğru fiyat hareketini destekleyebilir.
Altında 1835 dolar üzeri kapanışlarda ilave pozisyon denemeleri yapılabilir. Buna karşın, 1835 dolar direncine doğru hareketinde zorlanması durumunda da bu noktalar satış açısından değerlendirilebilir. Ons altın için 1795 dolar direncini kıramadığı sürece ilave pozisyonlar açısından temkinli olunmalı. Bu direnç aşılamazsa altında aşağı yönlü harekete neden olabileceği düşünülüyor.