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KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona eriyor. Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse... İşte yapılandırma fırsatıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

22.08.2021 06:59 - Son Güncelleme: 22.08.2021 06:59
KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...

KAPSAMI NEDİR?:

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KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...

9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar bunları yapılandırabiliyor.

KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...

NE GETİRECEK?:
Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...

36 AY VADE İMKANI:

KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...

İsteyen 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçebiliyor. İlk taksitin 30 Eylül'e kadar, kalan taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.

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