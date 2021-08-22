KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...
Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona eriyor. Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse... İşte yapılandırma fırsatıyla ilgili bilinmesi gerekenler...
22.08.2021 06:59
- Son Güncelleme: 22.08.2021 06:59
9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar bunları yapılandırabiliyor.
NE GETİRECEK?:
Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.