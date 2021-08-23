Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Akbank konut kredisi kampanyası patladı! Akıllar durdu! 5 bankada faizler taban yaptı!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Akbank güncel kredi faiz oranları ne kadar? Salgın süreci ile başlayan ekonomik olumsuzluklar, bankaların kredi paketlerine olan isteği artırdı. Genellikle kamu bankaları doğrultusundan yayılan ideal fiyatlı kredi paketleri ilginin odağı oluyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Akbank başka bütün bankaların güncel kredi faiz oranları… Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hiç araştırma yapmadan şubeye direkt gitmek zaman kaybı olacaktır. Bu yüzden başvuru yapmak istenilen bankanın kredi ürününü mutlaka internet üzerinden incelenmesi gerekir.