Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…
Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik yapıldı ve araba almak isteyen vatandaş merakla yeni bilgileri araştırmaya başladı. Sıfır araç almak isteyen ve tercihini Renault markadan yana kullanmak isteyenler için 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesini haberimizde derledik. Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uygulayan markanın yeni Taliant, Megane, Clio güncel fiyatları ile satışa sunuldu. Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.
Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik yapıldı ve araba almak isteyen vatandaş merakla yeni bilgileri araştırmaya başladı. Sıfır araç almak isteyen ve tercihini Renault markadan yana kullanmak isteyenler için 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesini haberimizde derledik. Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uygulayan markanın yeni Taliant, Megane, Clio güncel fiyatları ile satışa sunuldu. Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.
Sıfır araç almak isteyen fakat koronavirüsten ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar otomobil markalarının güncel fiyatlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Haziran ayında Renault markası Yeni Taliant, Megane, Clio gibi daha pek çok modellerinin fiyatlarını güncelledi ve yapılan zamlar dikkat çekiyor. En çok tercih edilen modellerden biri olan Renault Clio Mayıs ayına bakıldığında tam 12 bin TL zamlı olarak satışa sunuldu. İşte Renault tüm modellerin güncel fiyatları…