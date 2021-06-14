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Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…

Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik yapıldı ve araba almak isteyen vatandaş merakla yeni bilgileri araştırmaya başladı. Sıfır araç almak isteyen ve tercihini Renault markadan yana kullanmak isteyenler için 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesini haberimizde derledik. Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uygulayan markanın yeni Taliant, Megane, Clio güncel fiyatları ile satışa sunuldu. Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.

14.06.2021 11:52 - Son Güncelleme: 14.06.2021 11:52
Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…

Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik yapıldı ve araba almak isteyen vatandaş merakla yeni bilgileri araştırmaya başladı. Sıfır araç almak isteyen ve tercihini Renault markadan yana kullanmak isteyenler için 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesini haberimizde derledik. Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uygulayan markanın yeni Taliant, Megane, Clio güncel fiyatları ile satışa sunuldu. Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…

Sıfır araç almak isteyen fakat koronavirüsten ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar otomobil markalarının güncel fiyatlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Haziran ayında Renault markası Yeni Taliant, Megane, Clio gibi daha pek çok modellerinin fiyatlarını güncelledi ve yapılan zamlar dikkat çekiyor. En çok tercih edilen modellerden biri olan Renault Clio Mayıs ayına bakıldığında tam 12 bin TL zamlı olarak satışa sunuldu. İşte Renault tüm modellerin güncel fiyatları…

Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…

2021 MODEL RENAULT TALİANT HAZİRAN FİYAT LİSTESİ;

Joy 1.0 Sce 65 bg 185.900 TL

Joy 1.0 Turbo 90 bg 199.900 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 210.000 TL

Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…

2021 Model Renault Clio Haziran Fiyat Listesi;

Joy 1.0 Sce 65 bg 177.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg 203.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 212.000 TL

Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 218.900 TL

Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 224.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 231.900 TL