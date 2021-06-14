Renault sıfır araç fiyatlarında değişiklik! 2021 Haziran ayı Renault zamlı fiyat listesi! Yeni Taliant, Megane, Clio…

Sıfır araç almak isteyen fakat koronavirüsten ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar otomobil markalarının güncel fiyatlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Haziran ayında Renault markası Yeni Taliant, Megane, Clio gibi daha pek çok modellerinin fiyatlarını güncelledi ve yapılan zamlar dikkat çekiyor. En çok tercih edilen modellerden biri olan Renault Clio Mayıs ayına bakıldığında tam 12 bin TL zamlı olarak satışa sunuldu. İşte Renault tüm modellerin güncel fiyatları…