ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi alma yolları nelerdir? Kimlere ÖTV indirimi var?

ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi alma yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Kimlere ÖTV indirimi olacağı araştırılıyor. Araç almak isteyenler ÖTV indirimi hakkında araştırma yapıyor. ÖTV ödemeden araç alabilmek isteyenler için bazı şartlar bulunuyor. %40 ve üzeri engelli olan bireylerin öncelikle engel durumlarını gösteren bir rapor almaları gerekiyor. Bu rapor alındığı takdirde, ÖTV'siz araç alabiliyorsunuz.