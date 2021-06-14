ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi alma yolları nelerdir? Kimlere ÖTV indirimi var?
ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi olup olmayacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Birçok kişinin bilmediği konu ise ÖTV'siz araç almanın mümkün olduğu. Sıfır araç satın alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlayabilirsiniz. Ülkemizde engelli raporu olan bireyler, ÖTV indirimiyle araç satın alabiliyor. Bu şekilde engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Peki; ÖTV indirimi alma yolları nelerdir? Kimlere ÖTV indirimi var?
14.06.2021 11:13
- Son Güncelleme: 14.06.2021 11:13
ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi alma yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Kimlere ÖTV indirimi olacağı araştırılıyor. Araç almak isteyenler ÖTV indirimi hakkında araştırma yapıyor. ÖTV ödemeden araç alabilmek isteyenler için bazı şartlar bulunuyor. %40 ve üzeri engelli olan bireylerin öncelikle engel durumlarını gösteren bir rapor almaları gerekiyor. Bu rapor alındığı takdirde, ÖTV'siz araç alabiliyorsunuz.