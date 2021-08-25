Fiyatlar bir artıyor, bir yükseliyor! Altın fiyatlarında oynaklık var! Patlamayla agresif yükseliş öncesi... 22-14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatları

22-14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Patlamayla agresif yükseliş öncesi... Geçtiğimiz zamanlarda süratle artan altın fiyatları bu defa son derece düştü. Hem düğün yapacakların hem de birikim gerçekleştirmek isteyenlerin yüzünü güldüren altın fiyatları kuyumcuların önünde sıra meydana gelmesine namacıyla oldu. Sizlerde birikim gerçekleştirmek ve altın alabilmek amacıyla ideal vakti kollayanlar arasında yer alıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. İşte düşüşe geride bıraktığımız altının güncel fiyatları… ABD'den gelen mesajların etkileri ile eş güdümlü dalgalı seyrin hakim bulunduğu ons altın, haftanın ilk prosedür gününde kritik eşik olan 1800 dolar düzeyinin üstüne tırmanarak 6 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez bu seviyenin üstüne çıktı.